ABD Savunma Bakanı Austin, Pentagon'da Ürdün Kralı ile bölgesel konuları görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Ürdün Kralı II. Abdullah ile yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin çatışması, Irak ve Lübnan'daki istikrarsızlık ve İran ile mücadele dahil birçok konu ele alındı.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Washington temasları kapsamında Pentagon'da Austin tarafından ağırlandı.

Görüşme öncesinde basına açıklama yapan Austin, Ürdün'ün, "zor bir bölgede değerli bir lider ve bölgede istikrar ve güvenlik için güçlü bir ortak" olduğunu kaydetti.

Austin, "Ürdün ile ortaklığımız her zamankinden daha önemli. Bunun nedeni, uzun süredir devam eden dostluğumuzun yanı sıra, İran'ın terörizme verdiği destek, bölgede uyuşturucu kaçakçılığının artması ve DEAŞ gibi şiddet yanlısı aşırılıkçı örgütlerin devam eden tehdidi de dahil olmak üzere bugün karşı karşıya olduğumuz tehditlerdir." dedi.

ABD'li Bakan, DEAŞ'ı yenmek ve Arap-İsrail bağlarını derinleştirmek, İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözümü desteklemek, Filistin halkının güvenliğini güçlendirmek ve Irak ile Lübnan'daki istikrarsızlığı azaltmak konusundaki kişisel taahhüdünden dolayı Kral Abdullah'a teşekkür etti.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da son zamanlarda artan şiddet olaylarına ilişkin endişelerini dile getiren Austin, Kral Abdullah'ın gerginliğin azaltılmasında kişisel olarak kritik rol oynadığına işaret etti.

Austin, İran destekli güçlerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgedeki bazı üslere füze ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlediğine dikkat çekerek, "Bölgenin çok taraflı güvenlik çerçevelerini güçlendirmek ve İran'ın Irak, Suriye ve ötesindeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı koymak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. .

Kral Abdullah ise yaptığı açıklamada, "Bölgenin ve geleceğin zorluklarına baktıkça daha fazla yan yana olacağımızı biliyoruz. ve bu bana büyük umut veriyor. Dediğiniz gibi halletmemiz gereken bir dizi mesele var. Biz Washington'da Amerikalı arkadaşlarımızla nasıl koordine ve iş birliği yapabileceğimizi görmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Ürdün lideri Ukrayna ve Rusya savaşının da bölgedeki işleri karmaşıklaştırdığını kaydetti.