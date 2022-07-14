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ABD Savunma Bakanı Austin, Hollanda ve Avustralyalı mevkidaşları ile görüştü

AA - Kasım İleri - Güncel
ABD Savunma Bakanı Austin, Hollanda ve Avustralyalı mevkidaşları ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Pentagon'da Hollanda ve Avustralya Savunma Bakanları ile ayrı ayrı bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel iş birliğini ele aldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Pentagon'da Hollanda ve Avustralya Savunma Bakanları ile ayrı ayrı bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel iş birliğini ele aldı.

Austin sabah saatlerinde Pentagon'da Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren'i ağırladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, ikili iş birliğinin yanı sıra NATO taahhütleri kapsamında savunma harcamalarının yüzde 2'ye çıkarılması ve Ukrayna'ya yardımları ele aldığı bildirildi.

Austin, daha sonra da Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamada, bakanların görüşmede ikili ilişkiler ve Pasifik bölgesinde Çin'e karşı iş birliği konularının ele aldığı kaydedildi.

AA / Kasım İleri - Güncel

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