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ABD Savunma Bakanı Austin, Belçika, Slovakya ve Bulgaristan'a gidecek

AA - Kasım İleri - Güncel
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ABD Savunma Bakanı Austin, Belçika, Slovakya ve Bulgaristan'a gidecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldıktan sonra Slovakya ve Bulgaristan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldıktan sonra Slovakya ve Bulgaristan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Austin'in Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gideceğini açıkladı.

Kirby, Bakanın NATO'da mevkidaşlarıyla ittifakın doğu kanadında caydırıcılığı artırma çabalarını ele alacağını söyledi.

Brüksel'deki toplantının ardından Austin'in Slovakya'ya geçeceğini belirten Kirby, "Bakan bugün o seyahatine üçüncü bir durak daha ekledi. Bulgaristan'ı da ziyaret ederek seyahatini bir gün uzatacak." dedi.

Kirby, Bulgaristan'da sivil ve askeri yetkililerlle bir araya gelecek Auistin'in, bu ziyaretinde de NATO'nun doğu kanadındaki gelişmeleri ve caydırıcılığı ele alacağını söyledi.

Bulgaristan ve Estonya'nın elinde S-300 hava savunma sistemi bulunan birkaç NATO üyesi ülkeden olduğu ve bu sistemlerin Ukrayna'ya verilmesi geçen günlerde gündeme gelmişti.

Bu iki ülkedeki görüşmelerde Bakan Austin'in S-300'lerin Ukrayna'ya verilmesine yönelik iddiaları da ele alması bekleniyor.

AA / Kasım İleri - Güncel

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