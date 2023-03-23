ABD Savunma Bakanı Austin, 2024 bütçesi için Temsilciler Meclisinde konuştu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Temsilciler Meclisinde görüşülen Bakanlığının 2024 yılı bütçe talebine ilişkin, "Bu, doğrudan Amerika'yı 21. yüzyıl dünyasında güvende tutmayı amaçlayan bir bütçedir.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Temsilciler Meclisinde görüşülen Bakanlığının 2024 yılı bütçe talebine ilişkin, "Bu, doğrudan Amerika'yı 21. yüzyıl dünyasında güvende tutmayı amaçlayan bir bütçedir." dedi.

Austin, Meclis Tahsisatlar Komitesi Savunma Alt Komitesi oturumunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile açıklamalarda bulundu.

Görüşülen bütçenin, strateji odaklı bir bütçe olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile stratejik rekabetin ciddiyetinden kaynaklandığını belirten Austin, Çin tehdidine karşı Asya'daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki kuvvetleri modernize etmek için 2024'te 842 milyar dolarlık askeri bütçeye ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

"Şimdi Pentagon'da üç temel önceliğim var: Ulusumuzu savunmak, seçkin insanlarımıza sahip çıkmak ve takım çalışmasıyla başarılı olmak. Çin Halk Cumhuriyeti bizim ilerleme hızımızdır. ve onunla rekabet için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Austin, onaylanmasını istediği bütçenin, ABD'nin Çin'e karşı üstünlüğünü artırarak "saldırganlığı caydırmak" amacını taşıdığına işaret etti.

ABD Savunma Bakanı, Rusya-Ukrayna savaşına da atıfta bulunarak, "Ulusal savunma stratejimiz, Putin'in son derece saldırgan Rusya'sını akut bir tehdit olarak nitelendiriyor. Ukrayna'nın savunmasını, ne kadar sürerse sürsün destekleyeceğiz." dedi.

Lloyd Austin, Savunma Bakanlığının, İran, Kuzey Kore ve küresel terör gruplarının tehditlerine karşı koymanın yanı sıra "ufuk ötesi terörle mücadele yeteneklerinin" artırılması için de yatırım yaptığını vurguladı.

Austin, 2024 bütçesinden, iklim değişikliği ve "sınırları umursamayan" diğer 21. yüzyıl tehditleri karşısında hazırlıklı ve dayanıklı olmak için de pay ayrılacağını bildirdi.

Çin'e karşı "caydırma" politikası vurgusu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin'in eylemlerinin, onu komşuları ve "muhtemelen" ABD ile karşı karşıya gelme ve potansiyel bir çatışmaya doğru götürdüğünü ifade etti.

"Bu bütçe savaşı önler ve bizi gerekirse savaşmaya hazırlar." diyen Milley, "caydırmanın ve savaşa hazırlanmanın olağanüstü pahalı olduğunu", ancak savaşmak kadar pahalı olmadığını kaydetti.

Pentagon'un 2024 için talep ettiği 842 milyar dolarlık bütçe, 2023 bütçesine göre yüzde 3,2, 2022 bütçesine göre ise yüzde 13,4 daha yüksek.