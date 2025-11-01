Haberler

ABD Savunma Bakanı, ASEAN Ülkelerine Güney Çin Denizi'nde Mücadele Çağrısı Yaptı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ASEAN ülkelerine Güney Çin Denizi'ndeki Çin'in artan eylemleriyle mücadele etmeleri ve deniz kuvvetlerini güçlendirmeleri için çağrıda bulundu. Hegseth, bölgedeki anlaşmazlıklar konusunda diyalogun önemine de vurgu yaptı.

KUALA ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine Güney Çin Denizi'nde Çin'in artan eylemleriyle mücadele için sağlam durma ve deniz kuvvetlerini güçlendirme çağrısı yaptı.

Hegseth, Malezya'da ASEAN ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinden endişeli olduğunu belirten Hegseth, Washington yönetiminin bu bölgedeki anlaşmazlıklar konusunda diyaloğa önem verdiğini söyledi.

Hegseth, ASEAN ülkelerine, bir ülkenin tehdit edilmesi durumunda diğer üyelerin alarma geçmesi için "ortak denizcilik farkındalığını" geliştirme çağrısı yaptı.

ASEAN ülkelerine Çin'in artan eylemleriyle mücadele için sağlam durma çağrısında bulunan Hegseth, ülkeleri deniz kuvvetlerini güçlendirmeye de davet etti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD ve Avustralya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
