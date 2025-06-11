ABD Savunma Bakanı, 2026 Savunma Bütçesinde Ukrayna'ya Yardımları Azaltacak

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bakanlığının 2026 savunma bütçesinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların azaltılacağını açıkladı. Hegseth, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşına bakış açısını vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bakanlığın 2026 için savunma bütçesinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların azaltılacağını açıkladı.

Hegseth, ABD Kongresi'nde bakanlığının 2026 bütçesi hakkında düzenlenen oturumda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya- Ukrayna savaşına "çok farklı bir açıdan baktığını" belirten Hegseth, gelecek yılın savunma bütçesinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların azaltılacağını bildirdi.

Hegseth ayrıca Ukrayna'nın 1 Haziran'da bazı Rus askeri havaalanlarına düzenlediği saldırıların, dronlarla yapılan savaşlarda önemli gelişmelerin yaşandığına işaret ettiğini belirtti.

Ukrayna'dan "ders aldıklarını" söyleyen Hegseth, saldırılarla birlikte Savunma Bakanlığının kendi hava savunma sistemlerini gözden geçirdiğini kaydetti.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Oval Ofis'teki tartışmasının ardından Kiev'e yapılan askeri yardımların 4 Mart'ta geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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