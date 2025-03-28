ABD Savaş Uçaklarından Yemen'e Çok Sayıda Hava Saldırısı
ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana ve çevresindeki illere düzenlediği hava saldırılarında birçok yerleşim yeri zarar görürken, 1 kişi yaralandı. Saldırılar, Husilere ait televizyon kanalı tarafından bildirildi.
ABD savaş uçaklarının, Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Sada, Hudeyde, Cevf ve Amran illerine onlarca hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun internet sitesinde yayınlanan habere göre, ABD savaş uçakları Sana Uluslararası Havalimanı'na 2, Sana'nın merkezindeki Tahrir ilçesine 1 hava saldırısı düzenledi.
Havalimanındaki duruma ilişkin bilgi verilmezken, Tahrir'e yönelik saldırıda vatandaşların ev ve iş yerleri hasar gördü.
ABD savaş uçakları, başkent Sana'nın Senhan ilçesine bağlı Cerban bölgesine yönelik 4 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Sana'ya bağlı Beni Haşiş ilçesinin Sarf bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında 1 kişi yaralandı.
Sada'nın Kitaf ilçesinin El-Asayid bölgesi 5 hava saldırısıyla hedef alınırken, aynı ildeki Al Salim ilçesine de 2 hava saldırısı düzenlendi.
ABD savaş uçakları, Hudeyde'nin El-Luhayya ilçesini 3, Cevf'in Hamidat ilçesini 3 ve Amran'ın Harf Süfyan ilçesindeki El-Cebelu-l Esved (Karadağ) bölgesini 8 hava saldırısıyla hedef aldı.
El-Lebda, El-Amşiye, Habbaşe, El-Adi, El-Abla ve El-Cebelu-l Esved bölgelerine yönelik 19 hava saldırısı gerçekleştirildi.
Öte yandan ABD savaş uçakları, Harf Süfyan ilçesine bağlı El-Cebelu-l Esved'deki iletişim ağını 5 kez hedef aldı.