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ABD Savaş Uçakları Yemen'e Hava Saldırısı Düzenledi

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ABD savaş uçaklarının Yemen'in Sana kentine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların Husilerin kontrolündeki bölgeleri hedef aldığı belirtilirken, Husilerin ABD'ye karşı deniz operasyonları tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Husilere bağlı 26 Eylül internet sitesinin haberine göre, ABD savaş uçaklarının başkent Sana'nın orta kesimindeki Sevre beldesine saldırısında, 2 kişi hayatını kaybetti.

El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Sana'nın Beni Matar beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

ABD ayrıca Sana'nın Hemdan beldesine 1, el-Hısn beldesine 2 ve Beni Haşiş beldesine 3 saldırı düzenledi.

Yemen'in orta kesimindeki petrol bölgesi Marib iline bağlı Sarvah beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

El-Mesire televizyon kanalında, ABD savaş uçakları tarafından Kızıldeniz'deki Hudeyde kenti limanı ve havaalanına 13 kez hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
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