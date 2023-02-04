Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD savaş gemisi USS Nitze, Kocaeli'de demirledi

Güncel Haberler

ABD savaş gemisi USS Nitze, Kocaeli'de demirledi

Kocaeli'ye gelen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze (DDG 94), İzmit Körfezi'nde demir attı.

Kocaeli'ye gelen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze (DDG 94), İzmit Körfezi'nde demir attı.

Gölcük ilçesi yakınlarına demirleyen gemiye, ABD bayrağının çekildiği görüldü.

Mürettebattan 340 kişinin bulunduğu geminin bir süre bölgede olacağı bildirildi.

Öte yandan, bir Sahil Güvenlik botunun da kıyıya yakın kesimde beklediği gözlendi.

İstanbul'da demirleyen gemide dün basın turu yapılmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve USS Nitze Komutanı Katie Jacobson, açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title