ABD savaş gemisi USS Nitze, Kocaeli'de demirledi Güncel Haberler Kocaeli'ye gelen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze (DDG 94), İzmit Körfezi'nde demir attı. Kocaeli'ye gelen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze (DDG 94), İzmit Körfezi'nde demir attı. Gölcük ilçesi yakınlarına demirleyen gemiye, ABD bayrağının çekildiği görüldü. Mürettebattan 340 kişinin bulunduğu geminin bir süre bölgede olacağı bildirildi. Öte yandan, bir Sahil Güvenlik botunun da kıyıya yakın kesimde beklediği gözlendi. İstanbul'da demirleyen gemide dün basın turu yapılmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve USS Nitze Komutanı Katie Jacobson, açıklamalarda bulunmuştu. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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