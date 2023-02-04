ABD SAVAŞ GEMİSİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE Güncel Haberler ABD Donanması'na ait savaş gemisi USS Nitze, İzmit Körfezi'ne gelerek Donanma Komutanlığı açıklarında demir attı. ABD Donanması'na ait savaş gemisi USS Nitze, İzmit Körfezi'ne gelerek Donanma Komutanlığı açıklarında demir attı. ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi USS Nitze, dün İstanbul Boğazı'na gelmişti. ABD Büyükelçisi Jeffrey L. Flake tarafından ziyaret edilen gemi, bugün İzmit Körfezi'ne geldi. Gölcük'te Donanma Komutanlığı Limanı açıklarında demirleyen 155 metre uzunluğundaki gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun eşlik ettiği görüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Boğazı Kocaeli Güncel Haberler

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