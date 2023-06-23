Üye Girişi
Haberler
ABD Sahil Güvenliği: 'Su altında vurma sesleri tespit edildi'

ABD Sahil Güvenliği: "Su altında vurma sesleri tespit edildi"

Güncel Haberler

ABD Sahil Güvenliği, Kanada uçaklarının Kuzey Atlantik'te Titanik'in enkazına yapılan yolculuk sırasında kaybolan turist denizaltısını arama çalışmalarında su altından sesler tespit ettiğini açıkladı.

ABD Sahil Güvenliği, Kanada uçaklarının Kuzey Atlantik'te Titanik'in enkazına yapılan yolculuk sırasında kaybolan turist denizaltısını arama çalışmalarında su altından sesler tespit ettiğini açıkladı

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title