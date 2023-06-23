ABD Sahil Güvenliği: "Su altında vurma sesleri tespit edildi"
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ABD Sahil Güvenliği, Kanada uçaklarının Kuzey Atlantik'te Titanik'in enkazına yapılan yolculuk sırasında kaybolan turist denizaltısını arama çalışmalarında su altından sesler tespit ettiğini açıkladı.
ABD Sahil Güvenliği, Kanada uçaklarının Kuzey Atlantik'te Titanik'in enkazına yapılan yolculuk sırasında kaybolan turist denizaltısını arama çalışmalarında su altından sesler tespit ettiğini açıkladı
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel