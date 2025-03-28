Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

Bayram yolu kana bulandı! 6 ölü, 3 ağır yaralı
Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı 10.000 Çalışanı İşten Çıkarmayı Planlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında yaklaşık 10.000 tam zamanlı çalışanını işten çıkarmayı hedefliyor.

WASHINGTON, 28 Mart (Xinhua) -- ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın başkent Washington DC'deki binası, 27 Mart 2025.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada "yeniden yapılanma" çalışmaları kapsamında yaklaşık 10.000 tam zamanlı çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.