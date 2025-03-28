ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı 10.000 Çalışanı İşten Çıkarmayı Planlıyor
ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında yaklaşık 10.000 tam zamanlı çalışanını işten çıkarmayı hedefliyor.
WASHINGTON, 28 Mart (Xinhua) -- ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın başkent Washington DC'deki binası, 27 Mart 2025.
ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada "yeniden yapılanma" çalışmaları kapsamında yaklaşık 10.000 tam zamanlı çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel