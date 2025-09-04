ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Kovid-19 Aşı Tavsiyelerini Savundu

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin Kovid-19 aşı tavsiyesini geri çekme konusundaki tutumunu savunduğu Senato oturumunda zaman zaman hararetli tartışmalar yaşandı.

ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Senato'da gerçekleştirilen ve tartışmaların da yaşandığı oturumda Kovid-19 aşılarıyla ilgili bugüne kadarki söylemini sürdürdü.

Kennedy, bakanlık olarak Kovid-19 aşılarına yönelik tavsiyeleri geri çekmeye yönelik adımların doğru olduğunu savunurken, Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçilerden de tepki aldı.

Geçen hafta kovulan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Susan Monarez'in "güvenilmez" biri olduğunu ve işini iyi yapmadığını savunan Kennedy, Kovid-19 aşısı yaptırmakta zorluk yaşadıklarını söyleyen kişilerin iddialarını ise yalanladı.

Kongre'deki bazı Demokratlar Kennedy'nin kovulmasını talep ederken, oturumda Demokrat senatörlerle yaptığı tartışmalar her iki tarafın da bağrışmalarıyla sonuçlandı.

Tartışmalar devam ederken Kennedy'ye destek veren Cumhuriyetçilerden bazılarının daha sonra Bakan'ın aşılarla ilgili yaptığı yeni düzenlemeleri eleştirmesi de dikkati çekti.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler ise Kennedy'nin hem Başkan Donald Trump'ın mRNA Kovid-19 aşılarını hızla geliştirmek için 2020 yılındaki "Işık Hızı Ötesi Operasyonu" nedeniyle Nobel Ödülü'nü hak ettiğini söylediğini hem de bu aşıların güvenliğini ve kullanımını eleştirdiğini belirtti.

Daha sonra Kennedy, Trump yönetiminin, hastaların Kovid-19 aşılarına erişmesini engellediğini savunan Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın sözlerine tepki göstererek, herkesin istediği aşıya kolayca erişebildiğini belirtti.

Warren ile kısa süreli tartışma yaşayan ABD Sağlık Bakanı, Kovid-19 aşılarının ücretsiz olarak uygulandığını ve isteyen herkesin erişimine açık olduğunu söyledi.

Bir diğer Demokrat Senatör Maria Cantwell ise konuşması esnasında Kennedy'ye "şarlatan" deyince salonda tartışma çıktı.

Daha önceki aşı karşıtı açıklamalarıyla tanınan Kennedy, bakanlığı sürecinde aşılara karşı olmadığını ancak bu aşıların uygulanma yöntemleri konusunda daha hassas davranılması gerektiğini dile getirmişti.

Kennedy, bakan olduktan sonra yayımladığı bir genelgeyle Kovid-19 aşılarının bakanlık tavsiye listelerinden çıkarılmasına yönelik bazı düzenlemeler yapmıştı.