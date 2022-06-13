ABD Sağlık Bakanı Becerra Kovid-19'a yakalandı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra'nın Kovid-19'a yakalandığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra'nın Kovid-19'a yakalandığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Becerra'nın bu sabah yaptırdığı antijen testinin sonucunun "pozitif" olduğu duyuruldu. Becerra'nın Kovid-19'a karşı 3 doz aşı yaptırdığına işaret edilen açıklamada, Bakan'ın hafif semptomlar gösterdiği kaydedildi. Kovid-19 protokolleri gereği Becerra'nın görevini uzaktan sürdüreceği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Becerra ile yakın temaslı olmadığı aktarıldı. AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Güncel Haberler

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