ABD Sağlık Bakanı Becerra Kovid-19'a yakalandı - Haberler

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ABD Sağlık Bakanı Becerra Kovid-19'a yakalandı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Sağlık Bakanı Becerra Kovid-19'a yakalandı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra'nın Kovid-19'a yakalandığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra'nın Kovid-19'a yakalandığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Becerra'nın bu sabah yaptırdığı antijen testinin sonucunun "pozitif" olduğu duyuruldu.

Becerra'nın Kovid-19'a karşı 3 doz aşı yaptırdığına işaret edilen açıklamada, Bakan'ın hafif semptomlar gösterdiği kaydedildi.

Kovid-19 protokolleri gereği Becerra'nın görevini uzaktan sürdüreceği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Becerra ile yakın temaslı olmadığı aktarıldı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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