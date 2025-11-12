ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Diplomasiye Yönelme Çağrısında Bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin, Rusya- Ukrayna Savaşı'na son verilmesi için Rusya'nın diplomasiye yönelmesi ve Ukrayna ile doğrudan diyalog kurmasının teşviki konusunda kararlılığını belirtti.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve G7 ülkelerinden mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verilmesi ve Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirten Rubio, "ABD, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için Rusya'yı diplomasiye yönelmeye ve Ukrayna ile doğrudan diyaloğa girmeye teşvik etme konusunda ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.