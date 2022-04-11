ABD, Rusya'nın Ukrayna'da imha ettiği S-300'ü teyit edemedi - Haberler

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ABD, Rusya'nın Ukrayna'da imha ettiği S-300'ü teyit edemedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD, Rusya'nın Ukrayna'da imha ettiği S-300'ü teyit edemedi

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da S-300 hava savunma sistemini imha ettiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini aktardı.

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da S-300 hava savunma sistemini imha ettiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini aktardı.

Rusya, Dnipro'nun güneyinde hangarda saklanan ve bir Avrupa ülkesi tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen S-300 hava savunma füze sistemini imha ettiğini duyurmuştu. Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi basına verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da S-300 hava savunma sistemini imha ettiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini aktardı.

Yetkili, Ukrayna'nın Kiev bölgesinden Belarus'a çekilen bazı Rus birliklerinin doğuya, Ukrayna'nın Donbass bölgesine doğru ilerlediğini aktardı.

Yetkili ayrıca, ABD'nin bu hareketleri Donbass bölgesinde yeni bir Rus taarruzunun başladığına dair işaret olarak görmediğini açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Füze, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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