ABD, Rusya'nın Barışa İstekli Olmaması Halinde Süreci Terk Edebilir

(ANKARA) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'daki barış görüşmelerinin ikinci turu öncesinde, Moskova'nın Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda net bir stratejisinin olduğuna ilişkin şüphe duyduğunu belirterek, görüşmelerde "Rusya'nın barışa istekli olmadığı" takdirde ABD'nin süreçten çekileceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Vatikan'da Papa Leo'nun taç giyme törenine katıldı. Washington'a dönmeden önce Vance, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'daki görüşmelerin arifesinde Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin sorulması üzerine Vance, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "savaştan nasıl çıkacağını bilmediğini, çıkışsız ve sıkışmış bir vaziyette kaldığını" belirterek, Moskova'nın Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda net bir stratejisi olup olmadığından şüphe duyduğunu söyledi.

Barış görüşmelerindeki ilerlemenin durması halinde ABD'nin sürece olan katılımını azaltabileceği uyarısında bulunarak, "Bu iki tarafın isteğiyle olur. ABD Başkanı'nın bunu yapmaya hazır olduğunu biliyorum. Ancak Rusya istekli değilse, sonunda 'Bu bizim savaşımız değil' demek zorunda kalacağız" dedi.