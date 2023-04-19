ABD, Rusya'da tutukluluğunun devamına karar verilen muhabirin serbest bırakılması çağrısını yineledi

NEW ABD, bugün Moskova'da hakim karşısına çıkan Amerikan vatandaşı Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Jean-Pierre, Rusya tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanan WSJ muhabiri Gerşkoviç'in bugün Moskova'da hakim karşısına çıkmasıyla ilgili, "Rusya'nın (Gerşkoviç'i) haksız yere tutuklamaya ve ardından sahte bir adli muameleye devam edeceği yönündeki bugünkü haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Joe Biden yönetiminin konuyu ciddiyetle takip ettiğini ve Rus tarafıyla bu hususta görüşmelere devam ettiğini aktaran Jean-Pierre, "Evan'a yöneltilen suçlamalar asılsızdır ve Rusya Federasyonu'na Evan'ı derhal serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Jean-Pierre, Rusya'da tutuklu diğer bir Amerikan vatandaşı Paul Whelan'ın da serbest bırakılması çağrısı yaptı. Sözcü, tutukluların aileleriyle temas halinde olduklarını bildirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 29 Mart'ta Yekaterinburg'da casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığı WSJ'nin Moskova muhabiri Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını bildirmişti.

Gerşkoviç bugün ilk kez Moskova'da mahkeme karşısına çıktı ve hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğuna itiraz etti. Mahkeme ise Gerşkoviç'in itirazını kabul etmeyerek tutukluluğunun devamına karar verdi.

Gerşkoviç'in avukatları ayrıca mahkemenin, WSJ'nin ana şirketi Dow Jones'un 600 bin doları aşan kefalet teklifini ve müvekkillerinin yargılanana kadar ev hapsine alınması talebini reddettiğini aktardı.