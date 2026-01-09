Rusya: ABD, el koyduğu petrol tankerindeki 2 Rus vatandaşını salıverme kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin el koyduğu petrol tankerindeki mürettebattan 2 Rus vatandaşını serbest bırakma kararı aldığını bildirdi.

Zaharova, ABD'nin Kuzey Atlantik'te el koyduğu petrol tankeriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tanker mürettebatının arasında Rus vatandaşlarının bulunduğuna dikkati çeken Zaharova, "Talebimiz üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Mariner tankerinin mürettebatından 2 Rus vatandaşını serbest bırakmaya karar verdi. Bu kararı memnuniyetle karşılıyor, ABD yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaharova, salıverilen vatandaşların Rusya'ya dönebilmeleri için gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, 2 haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin Aralık 2025'te petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD Avrupa Komutanlığı, 7 Ocak'ta Kuzey Atlantik'te petrol tankerine el koymuştu.