Haberler

Rusya: ABD, el koyduğu petrol tankerindeki 2 Rus vatandaşını salıverme kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin el koyduğu petrol tankerinin mürettebatından 2 Rus vatandaşını serbest bırakma kararını memnuniyetle karşıladı. Zaharova, serbest bırakılanların Rusya'ya dönebilmesi için gerekli çalışmalara başladıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin el koyduğu petrol tankerindeki mürettebattan 2 Rus vatandaşını serbest bırakma kararı aldığını bildirdi.

Zaharova, ABD'nin Kuzey Atlantik'te el koyduğu petrol tankeriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tanker mürettebatının arasında Rus vatandaşlarının bulunduğuna dikkati çeken Zaharova, "Talebimiz üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Mariner tankerinin mürettebatından 2 Rus vatandaşını serbest bırakmaya karar verdi. Bu kararı memnuniyetle karşılıyor, ABD yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaharova, salıverilen vatandaşların Rusya'ya dönebilmeleri için gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, 2 haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin Aralık 2025'te petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD Avrupa Komutanlığı, 7 Ocak'ta Kuzey Atlantik'te petrol tankerine el koymuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada