ABD, Rus oligark Malofeyev hakkında 'yaptırımları delmeye çalışmak' suçlamasıyla dava açtı

ABD, Buça'da katliam yapan Putin'e ölümcül darbeyi indiriyor! Yaptırım listesine iki kızı da dahil edildi

ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak...