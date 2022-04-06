ABD, Rus oligark Malofeyev hakkında "yaptırımları delmeye çalışmak" suçlamasıyla dava açtı - Haberler

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ABD, Rus oligark Malofeyev hakkında "yaptırımları delmeye çalışmak" suçlamasıyla dava açtı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD, Rus oligark Malofeyev hakkında 'yaptırımları delmeye çalışmak' suçlamasıyla dava açtı

ABD, Rus oligark Konstantin Malofeyev'e "ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delmeye çalışmak" suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.

ABD, Rus oligark Konstantin Malofeyev'e "ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delmeye çalışmak" suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus medya baronu ve oligark Konstantin Malofeyev hakkında New York Güney Bölge Mahkemesinde dava açıldığı bildirildi.

Malofeyev'in Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakının ardından ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları delmeye çalışmakla suçlandığı belirtilen açıklamada, hakkında yakalama emri çıkarılan 47 yaşındaki Malofeyev'in şu anda Rusya'da olduğuna inanıldığı aktarıldı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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