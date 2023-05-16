ABD, Rus bilgisayar korsanının başına 10 milyon dolar koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'de kolluk kuvvetlerini, şirketleri ve kritik alt yapıları hedef alan birçok bilgisayar korsanlığı faaliyetinde rolü bulunduğu gerekçesi ile Rusya vatandaşı Mikhail Pavlovich Matveev'in yakalanması için bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'de kolluk kuvvetlerini, şirketleri ve kritik alt yapıları hedef alan birçok bilgisayar korsanlığı faaliyetinde rolü bulunduğu gerekçesi ile Rusya vatandaşı Mikhail Pavlovich Matveev'in yakalanması için bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, yazılı açıklamasında, "Rusya, siber suçlular için güvenli bir sığınak olup kötü amaçlı yazılım aktörlerinin Amerika Birleşik Devletleri, ortakları ve müttefiklerine karşı zararlı siber operasyonlarını özgürce gerçekleştirdiği bir ortam sunmaktadır" değerlendirmesini yaptı.???????

Miller, Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Organize Suçlar Ödül Programı kapsamında Rus vatandaşı Mikhail Pavlovich Matveev'in uluslararası organize suçlar kapsamında gözaltına alınmasına veya mahkumiyetine yol açacak bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül teklif edildiğini kaydetti.

Adalet Bakanlığının Washington ve New Jersey eyaletlerinde iki mahkemede Matveev hakkında dava açıldığını belirten Miller, Rus korsanın aynı zamanda ABD Hazine Bakanlığınca da yaptırım listesine alındığını kaydetti.

Matt Miller, "Matveev'in, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapında Amerikan kolluk kuvvetlerine, işletmelere ve kritik altyapılara yönelik siber saldırı olaylarındaki rolü nedeniyle bu eylemleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.