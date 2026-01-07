Abd, Venezuela Ablukasını Aşmaya Çalışan Rus Tankeri "Marinera"Ya El Koydu

(ANKARA) - Rus devlet medyası, ABD Ordusu'nun, Venezuela'nın enerji ihracatına yönelik Amerikan ablukasını geçmek isteyen Rus bayraklı bir petrol tankerini durdurmaya çalıştığını bildirdi. Washington yönetimi ise yaptırımların ihlal edildiği gerekçesiyle "Marinera (Bella 1)" adlı gemiye, Kuzey Atlantik'te el konulduğunu açıkladı.

Rusya'ya ait devlet yayın kuruluşu Russia Today (RT), ABD Sahil Güvenliği tarafından takip edilen Rus bayraklı "Marinera (eski adıyla Bella 1)" adlı tankere yaklaşan bir helikopterin görüntülerini yayımladı ve ABD güçlerinin, gemiye çıkmaya çalıştığını ileri sürdü.

ABD, Venezuela çevresindeki kısmi ablukayı aşmaya çalışmasının ardından haftalardır tankeri takip ederken; Rusya da gemiyi korumak için adımlar attı.

Uluslararası gemi izleme platformu olan MarineTraffic gemi takip verilerine göre, tanker, konum vericisi açık şekilde İzlanda ile Britanya arasındaki Atlantik Okyanusu'nda seyrediyordu. Nihai varış noktası kesin değilken; Baltık Denizi'ne ya da İskandinavya'yı dolaşarak Rusya'nın buzsuz Arktik limanı Murmansk'a yönelmiş olabileceği tahmin ediliyordu.

ABD'den açıklama

Ancak ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ile koordinasyon halinde, bugün ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bella 1 gemisine el konulduğunu duyurdu. Geminin, USCGC Munro tarafından takibe alındıktan sonra, bir ABD federal mahkemesi tarafından çıkarılan karar uyarınca Kuzey Atlantik'te ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu el koyma işlemi, Batı Yarımküre'nin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ve yaptırım listesinde bulunan gemileri hedef alan ABD Başkanı Trump'ın Bildirisi'ni desteklemektedir. Operasyon, anavatanı korumak adına bütüncül bir hükümet yaklaşımı sergilenerek, Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle İç Güvenlik Bakanlığı birimleri tarafından icra edilmiştir" denildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yaptırım uygulanan ve yasa dışı Venezuela petrolünün ablukası, dünya çapında tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek" ifadesini kullandı.