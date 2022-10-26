ABD protestolara müdahalede 'rolü bulunan' İranlı 14 yetkili ve 3 kuruluşa yaptırım uyguladı

ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığı, İran'daki protestoculara karşı kullanılan şiddette rolü bulunduğu gerekçesiyle 14 İranlı yetkili ve 3 İran kurumunu yaptırım listesine aldı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, Masha Amini'nin İran "ahlak polisi" tarafından gözaltına alınmasından sonra ölümünün üzerinden 40 gün geçtiğini ve ABD'nin protestolarda İran halkını desteklemeye devam etmekte kararlı olduğunu belirtti.

Washington yönetiminin İran'da ülke çapında devam eden protestolara yönelik "acımasız baskılardan sorumlu" olanlardan hesap sorma konusunda kararlı olduğunu aktaran Blinken, "Bugün, Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları, İran hükümetinin tüm düzeylerinden hesap sormak için tüm uygun araçları kullanma taahhüdümüzü göstermek üzere, beş farklı yetki kullanarak 14 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uyguladığımızı duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken; Sistan, Beluçistan ve Kürdistan eyaletlerinde başta olmak üzere, Evin Hapishanesinin de aralarında bulunduğu İran'ın hapishane sisteminin yönetici pozisyonlarında bulunan Hidayet Farzadi, Seyyed Heşmatullah Hayat al-Ghaib, Heidar Paşandideh, Murad Fathi, Morteza Piri ve Mohammad Hossein Hosravi'yi yaptırım listesine eklediklerini bildirdi.

ABD'li bakan ayrıca güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara karşı şiddetli kullanmasındaki rolü nedeniyle Sistan ve Belucistan eyaleti Valisi Hüsseyin Modarres Kiyabani'yi de yaptırım listesine aldıklarını duyurdu.

İki bakanlığın ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusunda komutan olarak görev yapan ve Sistan ile Belucistan eyaletleri dahil birçok bölgede protestoların bastırılmasından ve protestocuların tutuklanmasından doğrudan sorumlu Mohammad Kazemi, Abbas Nilforuşan ve Ahmad Şafahi'ye yaptırım uyguladıklarını açıklayan Blinken, siber güvenlik ve bilgisayar korsanlarına eğitim veren Ravin Akademisi'ni de yatırım listesine aldıklarını bildirdi.

Blinken, İran İstihbarat Bakanlığına personel eğitimi ve işe alım konusunda yardımcı olan Ravin Akademisinde eğitilen bilgisayar korsanlarının, protestocuların iletişimlerini kesmede rol oynadığını tespit ettiklerine dikkati çekti.

Ravin Akademisinin kurucu ortağı olan iki İstihbarat Bakanlığı üyesi Seyed Mojtaba Mostafaviand ve Farzin Karimi'ye de yaptırım uyguladıklarını belirten Blinken, ayrıca Samane GostarSahab Pardaz Limited Şirketini de İran halkını gözetlemek ve onların yabancı sosyal medya platformlarına erişimi sınırlamak için İran hükümetiyle birlikte çalıştığı için yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

Blinken öte yandan, 2021'de İsfahan'daki protestoların bastırılmasında rol oynayan İsfahan Eyaleti komutanı ve polis şefi Mohammed Reza Mirheydary'yi, yine 2021 protestocularının işkence ve diğer insan hakları ihlallerine maruz kaldığı Buşehr hapishanesi ile bu hapishanenin Müdürü Muhammed Rıza Ostad'ın da yaptırıma tabi tutulduğunu ifade etti.