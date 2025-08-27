ABD, Polonya'ya F-35 Savaş Uçakları için 1,85 Milyar Dolarlık Satış Onayı Verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, F-35 savaş uçaklarının bakım ve destek hizmetlerini kapsayan 1,85 milyar dolarlık satış paketinin Polonya'ya onaylandığını duyurdu. Bu hamle, Polonya'nın NATO müttefiki olarak güvenliğini artırmayı hedefliyor.

VARŞOVA, 27 Ağustos (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, F-35 savaş uçaklarının bakım, lojistik ve destek hizmetlerini kapsayan 1,85 milyar ABD doları değerindeki paketin Polonya'ya olası satışına onay verdi.

Polonya Basın Ajansı'nın, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'na dayandırdığı salı günkü haberine göre sözleşmenin yürütülmesinden General Electric Aerospace şirketi sorumlu olacak.

Ajans, satışın "Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar açısından önemli bir güç olmayı sürdüren bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini" belirtti.

Polonya, 2020 yılında 32 adet F-35 savaş uçağı sipariş etmiş ve Polonya Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimat geçen yıl yapılmıştı. F-35 jetlerinin, F-16 ile birlikte Polonya Hava Kuvvetleri'nin belkemiğini oluşturması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
