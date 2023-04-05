ABD polisinin 17 yaşındaki genci vurarak öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı

NEW ABD'nin başkenti Washington'da polisin çalıntı bir arabada uyurken yakaladığı 17 yaşındaki siyahi genci sırtından vurarak öldürdüğünü gösteren kamera kayıtları paylaşıldı.

NEW ABD'nin başkenti Washington'da polisin çalıntı bir arabada uyurken yakaladığı 17 yaşındaki siyahi genci sırtından vurarak öldürdüğünü gösteren kamera kayıtları paylaşıldı.

ABD Park Polisi tarafından servis edilen ve 18 Mart'a kaydedildiği belirtilen 4 polise ait vücut kamerası görüntülerinde, Dalaneo Martin isimli gencin çalıntı bir araçta uyuduğu sırada yakalandığı görülüyor.

Washington'un kuzeydoğu bölgesinde gerçekleşen olayda, park halindeki araca polislerin girmesiyle uyanan Martin arabayı çalıştırarak kaçmaya çalışıyor.

Paylaşılan videoda, Martin'in polise, "Bırak gideyim" dediği duyuluyor.

Polis, arabayı durdurması için sözlü ihtarda bulunduktan sonra Martin'e ateş açıyor.

Martin'in yaralanması üzerine kontrolden çıkan araba yol kenarındaki bir eve çarparak duruyor.

Dalaneo Martin, olay yerinde hayatını kaybederken polis raporunda araçta tabanca bulunduğu bilgisi yer aldı.

Olaya karışan iki polis ücretli idari izne ayrılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.