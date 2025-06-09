ABD Polisi Göçmen Protestolarında Muhabiri Plastik Mermilerle Vurdu

ABD Polisi Göçmen Protestolarında Muhabiri Plastik Mermilerle Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles'ta gerçekleşen göçmen karşıtı protestolar sırasında, Avustralyalı muhabir Lauren Toması, polis tarafından plastik mermiyle bacağından vuruldu. Protestoların tırmanması üzerine, Başkan Trump, bölgeye 2 bin Ulusal Muhafız askerini konuşlandırdı.

- ABD polisi göçmen protestoları sırasında yayın yapan muhabiri plastik mermiyle vurdu

LOS ANGELES - ABD'nin Los Angeles şehrinde polis, Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik düzenlenen protestolar sırasında yayın yapan Avustralyalı haber kanalı 9News muhabiri Lauren Toması'yı, plastik mermiyle bacağından vurdu.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestolar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, protestolar nedeniyle 2 bin Ulusal Muhafız askerini Los Angeles'a konuşlandırması çatışmaların tırmanmasına neden olurken, bölgede yayın yapan gazeteciler de zor anlar yaşıyor. Los Angeles polisi, protestolar sırasında yayın yapan Avustralyalı haber kanalı 9News muhabiri Lauren Toması'yı, plastik mermiyle bacağından vurdu. Polis tarafından hedef alınan Toması, bölgeden uzaklaştığı sırada çevredekilerden gelen "İyi misin" sorularına "İyiyim" yanıtını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig'den

Galatasaray'a Osimhen transferinde çok zorlu yeni rakip
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar

Meksika maçı 11'ine dair ipucu: İlk kez oynayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.