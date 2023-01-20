ABD Perakende Fuarındaki Uluslararası İşletmeler, Çin'in Pazar Potansiyeli Konusunda İyimser

ANONS (İngilizce): PAN LİJUN, Xinhua muhabiri: "Çin, pazar boyutunun geniş olması ve büyüyen ekonomisi nedeniyle büyük uluslararası işletmeler için önemli bir pazar.

ANONS (İngilizce): PAN LİJUN, Xinhua muhabiri:

"Çin, pazar boyutunun geniş olması ve büyüyen ekonomisi nedeniyle büyük uluslararası işletmeler için önemli bir pazar. ABD Perakende Büyük Gösteri 2023'e katılan şirketler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin pazar potansiyeline duydukları güveni dile getirdi."

SES 1 (İngilizce): ART MILLER, Qualcomm Teknolojileri'nde Nesnelerin İnterneti Küresel Perakende Satış Müdürü:

"Qualcomm, Çin'de hem doğrudan müşterilerden, hem de ekosistemde çalışanlara satıştan kaynaklanan köklü bir ilişkiye sahip. Çin, Qualcomm'un genel işinin büyük bir kısmını temsil ediyor. Perakende açısından, bu büyük bir pay ve sadece Çin'de tüketilen ürünler değil, Çin'de yaratılan ve tüm dünyada, ABD'de, Avrupa'da ve diğer her şeyde kullanılan birçok şey. Bu yüzden, çözümlerimizi pazara sunma konusunda büyük ölçüde Çinli ortaklara güveniyoruz. Teknolojinin benimsenmesi ve aslında Çin'e özgü başlayan ve ardından tüm dünyaya yayılan deneyimlerle, Kovid öncesi bulunduğumuz yere geri dönmek için çok fazla potansiyel olduğunu düşündüğümüz için çok heyecanlıyız."

SES 2 (İngilizce): RICK FERNANDEZ, Manhattan Associates Kurumsal İletişim Direktörü:

"Çin pazarı açıkçası Manhattan için çok önemli. Bizim için büyüyen bir pazar olarak düşünülebilir. Çin'in üretimde öncü olması nedeniyle pek çok fırsat var. Bu çerçevede nakliye ve depolama alanlarında yer alması mantıklı. Bölgede hızlı şekilde büyümek istiyoruz."

SES 3 (İngilizce): ANN RUCKSTUHL, Manhattan Associates'in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Sorumlusu:

"Çin'in ticaret ve tedarik zincirinin de öncüsü olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, daha da fazla ortaklık fırsatı ile çok uluslu müşterilerimize ve Çin'de bir şeyleri olan, şu ya da bu şekilde üretim ve tedarik sağlayan herkese olanak tanımayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

SES 4 (İngilizce): MEAGHAN KAY, Axonity Marka Pazarlama ve Stratejik Etkinlikler Kıdemli Direktörü:

"Kesinlikle. Evet. Sadece nüfus büyüklüğü bile göz önüne alındığında Çin pazarı büyük bir fırsat."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor. (XHTV)