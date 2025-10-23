ABD Pasifik Okyanusu'nda Uyuşturucu Kaçakçılığı İle Mücadelede 3 Kişi Öldürüldü

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü belirtti.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı mesaj ve saldırı anının videosunu paylaştı.

Uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Pasifik Okyanusu'nda hareket halindeki motorlu tekneyi vurduklarını bildiren Hegseth, saldırı sonucu teknedeki 3 kişinin öldüğünü ifade etti.

Hegseth, bu saldırıların günden güne süreceğini belirterek, uyuşturucu kartellerinin kaçamayacağını, onları bulup öldüreceklerini savundu.

Videoda, hareket halindeki motorlu bir teknenin, düzenlenen saldırı sonucu alevler içinde suya gömüldüğü görülüyor.

Trump, saldırıların meşruiyetini savundu

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının Pasifik Okyanusu ve Karayipler bölgesindeki saldırıların meşruiyetine ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, "Evet, yasal yetkimiz var. Bunu yapma iznimiz var." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu nedeniyle 2024'te 300 bin ABD'linin öldüğünü söyleyen Trump, bunun kendilerine yasal yetki verdiğini savunarak, "Toprakta yaparsak Kongreye dönebiliriz ancak bu bir ulusal güvenlik sorunu." dedi.

Trump, teknelerle ülkeye gelenler hakkında her şeyi bildiklerini, bu saldırıları yapmazlarsa "yüz binlerce kişiyi kaybedeceklerini" öne sürdü.

Hegseth, dün de Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye düzenledikleri ve 2 kişinin öldürüldüğü saldırının görüntülerini paylaşmıştı.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.