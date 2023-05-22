ABD, Papua Yeni Gine ile savunma işbirliği anlaşması imzalayacak

ABD, Pasifik'teki askeri varlığını artırmak için Papua Yeni Gine ile savunma işbirliği anlaşması yapacak.

ABD, Pasifik'teki askeri varlığını artırmak için Papua Yeni Gine ile savunma işbirliği anlaşması yapacak.

CNN'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD-Pasifik Zirvesi kapsamında Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye yapacağı ziyarette savunma işbirliği anlaşması imzalayacak.

Söz konusu anlaşmayla ABD, Papua Yeni Gine'deki askeri tesislere erişiminin genişletilmesini ve Güney Pasifik'teki güvenlik bağlarının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Papua Yeni Gine hükümetince yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın, küresel güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde ulusal savunma altyapısını ve kapasitesini geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirildiği belirtildi.

Papua Yeni Gine'nin herhangi bir düşmanı olmamasına rağmen yine de her türlü tehdide karşı hazırlıklı olması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Bu anlaşma, jeopolitikle değil daha ziyade ülkenin savunma yeteneklerini geliştirme ihtiyacıyla alakalı. Çünkü gelecekte sınır anlaşmazlıkları kaçınılmaz." ifadesine yer verildi.

Papua Yeni Gine Üniversitesi Lowy Enstitüsü Pasifik Araştırmacısı Maholopa Laveil de Papua Yeni Gine'nin ABD ile savunma anlaşması imzalamasının Pasifik'in geri kalanı için önemli mesajlar içerdiğini söyleyerek "Çin'in bölgedeki etkisini sınırlama girişimlerinde ABD'nin yanında yer alan ülkelerin büyük kazanımlar elde edeceğini" öne sürdü.

Laveil, Çin tehdidine karşı bu ülkelerin kalkınmak için ABD'den daha fazla yardım talep edebileceğini belirtti.

Biden'ın ziyareti iptal edilmişti

ABD Başkanı Joe Biden, bu yıl Solomon Adaları ve Tonga'da büyükelçilikler açarken, Eylül 2022'de Washington'da ilk defa "ABD-Pasifik Ada Ülkeleri Zirvesi" düzenlenmişti. Zirvenin ardından 11 maddelik "ABD-Pasifik Ortaklığı Bildirgesi" imzalanmıştı.

Biden'ın bu yıl Papua Yeni Gine ve Avustralya'ya yapması beklenen ziyaretleri ise ABD'de devam eden "borç tavanı müzakereleri" sebebiyle iptal edilmişti.

Görevdeki bir ABD başkanının Papua Yeni Gine'ye yapacağı ilk ziyaretin iptali, "Washington'un Çin tehdidine karşı bölge ülkeleriyle ilişkilerini artırma çabalarına darbe vuracağına" ilişkin yorumlar yapılmasına sebep olmuştu.

Papua Yeni Gine'deki zirveye Biden'ı temsilen Blinken katılırken, Sydney'deki Quad toplantısı ise iptal edilmişti.