ABD, Pakistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı Güncel Haberler NEW ABD, Pakistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. NEW ABD, Pakistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Watson, "Terörizm affedilemez. İbadet edenleri hedef almak da vicdansızlıktır. ABD, toparlanma ve yeniden inşa etme çabalarında Pakistan'a destek sağlamaya hazır." ifadelerini kullandı. Pakistan da dün yerel saatle 13.00'te Hayber Pahtunhva'ya bağlı Peşaver kentinin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlenmişti. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini, 225 yaralının tedavisinin devam ettiğini aktarmıştı. Kaynak: AA / Güncel Pakistan İntihar Güncel Haberler

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