ABD, Orta Doğu'ya Yakıt İkmal Uçakları Gönderiyor

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İsrail ile İran arasındaki çatışma sürerken, ABD'nin bölgeye 30'dan fazla havadan yakıt ikmal uçağı sevkettiği bildirildi. Bu uçaklar, olası bir saldırıda İsrail savaş jetlerine destek sağlayacak.

(ANKARA) - İsrail ile İran arasındaki çatışma sürerken ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Orta Doğu'ya 30'dan fazla havadan yakıt ikmal uçağı sevk etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına destek verilmesi yönünde talimat vermesi halinde, bu uçaklar İsrail savaş jetlerine havada yakıt ikmali sağlayarak İran hava sahasında daha uzun süre kalmalarına olanak tanıyabilir.

Pentagon'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi ancak ABD medyasına konuşan ABD'li yetkililere göre, bu sevkiyat Washington'un bölgedeki askeri hazırlıklarını artırdığının bir işareti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına destek verilmesi yönünde talimat vermesi halinde, bu uçaklar İsrail savaş jetlerine havada yakıt ikmali sağlayarak İran hava sahasında daha uzun süre kalmalarına olanak tanıyacak. Uçakların  İran nükleer tesislerine olası bir saldırı senaryosunda kullanılması da olasılık dahilinde.

Öte yandan, uzun menzilli uçuş süresi, özellikle İsrail'in hedef aldığı İran'a ait balistik füze rampalarının tespit edilip imha edilmesi açısından stratejik öneme sahip.

Kaynak: ANKA / Güncel
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