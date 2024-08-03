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ABD Orta Doğu'ya ek savaş uçakları ve savaş gemileri konuşlandıracak

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Pentagon, ABD Ordusunun savunmasını güçlendirmek amacıyla Orta Doğu'ya ek savaş uçakları ve savaş gemileri konuşlandıracağını açıkladı. Açıklama, Beyrut ve Tahran'a yapılan saldırılardan sonra İran ve Hizbullah'ın misilleme mesajları üzerine geldi.

(ANKARA) – Pentagon, ABD Ordusunun savunmasını güçlendirmek amacıyla Orta Doğu'ya ek savaş uçakları ve savaş gemileri konuşlandıracağını açıkladı. Açıklama, Beyrut ve Tahran'a yapılan saldırılardan sonra İran ve Hizbullah'ın misilleme mesajları üzerine geldi.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin çarşamba günü Tahran'da düzenlenen suikastle öldürülmesinin ardından, İran'ın misilleme mesajları üzerine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Orta Doğu'ya ek savaş gemisi ve savaş uçağı göndereceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, balistik füzeleri düşürebilen ek donanma kruvazörlerinin Orta Doğu ve Avrupa'ya gönderilmesini onayladı. Orta Doğu'ya ayrıca ek bir savaş uçağı filosu da gönderiliyor.

Pentagon, yaptığı açıklamada, "Austin, ABD kuvvetlerinin korunmasını iyileştirmek, İsrail'in savunmasına desteği artırmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli olasılıklara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak adına ABD'nin askeri pozisyonunda yenilemeler yapılmasını istedi" ifadelerine yer verdi.

Pentagon'un, mevcut görevini tamamladıktan sonra Orta Doğu'daki USS Theodore Roosevelt uçak gemisininin yerine yeni bir görevlendirme yapmayacağı yönünde spekülasyonlar vardı. Ancak Austin, USS Theodore Roosevelt'in yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisinin geçirilmesine karar verdi. Pentagon açıklamasında, karada konuşlandırılacak balistik füze savunmaları için hazırlıkların artırılacağı belirtildi.

Beyaz Saray'a göre, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde İsrail'in füze ve insansız hava aracı gibi tehditlere karşı desteklenmesi amacıyla ABD'nin askeri savunma konuşlandırmaları konusu da ele alınmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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