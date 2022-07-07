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ABD Orta Doğu ülkeleriyle hava savunma kabiliyetlerini entegre etme planını görüşüyor

AA - Kasım İleri - Güncel
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ABD Orta Doğu ülkeleriyle hava savunma kabiliyetlerini entegre etme planını görüşüyor

ABD yönetimi, İran'a karşı Orta Doğu ülkelerinin hava savunma sistemlerini entegre etmek üzere bölge ülkeleri ile ikili görüşmeler yaptığını açıkladı.

ABD yönetimi, İran'a karşı Orta Doğu ülkelerinin hava savunma sistemlerini entegre etmek üzere bölge ülkeleri ile ikili görüşmeler yaptığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Orta Doğu ziyaretine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Beyaz Saray ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, masadaki konulardan birinin de İran tehdidi olduğunu ifade etti.

İsrail'in hava savunması bakımından bölgedeki üstünlüğünü korumaya yardımcı olmaya devam edeceklerini belirten Kirby, bunun yanı sıra hava savunma konularında iş birliği yapmak üzere bölge ülkeleri ile de görüştüklerini belirtti.

Kirby, bölge ülkelerinden İran'ın balistik füze kapasitesine yönelik kaygının gün geçtikçe arttığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki ülkelerle ikili olarak, özellikle hava savunma yetenekleri ve hava savunmalarına yardımcı olmak için neler yapabileceğimiz hakkında konuşuyoruz ve bu ülkelerinin hava savunma kabiliyetini bir şekilde entegre edebilme fikrini araştırıyoruz. İran'ın artan tehdidiyle başa çıkmak için bu gerçekten daha etkili kapsama alanı sağlayacaktır."

AA / Kasım İleri - Güncel

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