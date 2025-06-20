ABD, Orta Doğu'daki Üslerine Askeri Takviye Yapıyor

Washington'un " İran'a saldırılara dahil olacağı" yönündeki tartışmaların gölgesinde ABD ordusunun Orta Doğu'daki üslerine çok sayıda askeri kargo uçağıyla takviye yaptığı bildirildi.

"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, son 24 saatte Avrupa'nın farklı bölgelerinden kalkan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 20 civarında askeri kargo uçağı Orta Doğu'daki üslere indi.

Washington'un İsrail'in yanında İran'a saldırılara katılacağı yönündeki tartışmaların gölgesinde ABD ordusunun Orta Doğu'daki üslerine takviye yapması dikkati çekti.

Uluslararası basında çıkan haberde, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine ilave hava savunma sistemleri dahil olmak üzere askeri ekipman takviyesi yaptığı aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada, Orta Doğu bölgesine "ek kabiliyetlerin konuşlandırılması" talimatını verdiğini belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini açıklamıştı.