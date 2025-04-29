ABD Ordusunun Yemen'deki Hava Saldırıları: 12 Ölü

SANA, 29 Nisan (Xinhua) -- ABD ordusunun pazar gecesi Yemen'in başkenti Sana'da bulunan 3 konuta düzenlediği hava saldırılarında 12 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Husi sağlık yetkilileri pazartesi geçesi yaptıkları açıklamada ölü ve yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, pazartesi günü başkent Sana da dahil olmak üzere Yemen'in kuzeyindeki çeşitli bölgelere 15 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Ayrıca ABD'nin sabah erken saatlerde Sada vilayetindeki bir göçmen merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiği ve bunların 68'inin Afrikalı düzensiz göçmen olduğu belirtildi.

ABD ordusunun olayı soruşturduğunu duyurduğu da ifade edildi.

Husiler, Yemen'de iç savaşın başladığı 2014 sonlarından bu yana Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol ediyor. ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırılarını yeniden başlattığı 15 Mart'tan bu yana Husiler ile ABD ordusu arasındaki gerilim hızla tırmanıyor. ABD'nin söz konusu hava saldırıları, bölgedeki birçok ülke tarafından geniş çaplı istikrarsızlık riski oluşturduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.