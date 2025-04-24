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ABD Ordusundan Yemen'e 6 Hava Saldırısı

ABD Ordusundan Yemen'e 6 Hava Saldırısı
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ABD ordusunun Yemen'in Saada iline yönelik düzenlediği hava saldırılarında can kaybı ya da yaralı sayısına dair henüz bir bilgi verilmedi. Husiler, İsrail'e karşı deniz operasyonlarını başlatma tehdidinde bulunmuştu.

ABD ordusuna ait savaş uçaklarının, Yemen'in kuzeyindeki Saada ilini hedef alan 6 hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Yemen'deki Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan haberde, ABD ordusunun Saada'nın Sehlin bölgesindeki Al Selim beldesine 6 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırılar sonrası can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, birçoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin de yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Iyad Nabolsi - Güncel
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