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ABD Ordusu Yemen'de Hava Saldırısı Düzenledi

ABD Ordusu Yemen'de Hava Saldırısı Düzenledi
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ABD ordusu, Yemen'in Sada vilayeti Sahar bölgesinde düzenlediği hava saldırısında bir kadını öldürdü, bir erkeği yaraladı. Husi televizyonuna göre toplamda 32 hava saldırısı gerçekleştirildi. Amerika'nın saldırıları, Husilerin uluslararası su yollarını hedef almasında engelleyici amaç güdüyor.

SANA, 26 Nisan (Xinhua) -- ABD ordusu cuma gecesi Yemen'in kuzeyindeki Sada vilayetine bağlı Sahar bölgesinde bir konuta hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kadın hayatını kaybederken, bir erkek de yaralandı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun bildirdiğine göre, ABD ordusu aynı gün Yemen'in kuzeyindeki çeşitli bölgelere toplam 32 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda başka can kaybı yaşanmadı.

ABD'nin 15 Mart'ta Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana taraflar arasındaki gerilim hızla tırmandı. ABD yönetimi, bu saldırıların Husilerin İsrail'i ve Kızıl Deniz ile Arap Denizi'ndeki uluslararası gemileri hedef almasını engellemeyi amaçladığını açıkladı.

Husiler, ABD savaş uçaklarının mart ortasından bu yana Yemen'e 1.200'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve bu saldırıların yüzlerce sivilin ölümüne, altyapının ise ağır hasar görmesine yol açtığını savundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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