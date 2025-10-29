Haberler

ABD Ordusu Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Gemilerini Batırdı: 14 Ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 4 gemiyi batırdı. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kurtarıldı. Savunma Bakanı, bu operasyonun uyuşturucu kaçakçılığı yapan terör örgütlerine karşı gerçekleştirildiğini belirtti.

WASHINGTON, 29 Ekim (Xinhua) -- ABD ordusunun pazartesi günü Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 4 gemiyi batırması sonucu 14 kişinin hayatını kaybetti. Bir kişininse hayatta kaldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Savaş Bakanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan Terör Örgütleri tarafından işletilen 4 gemiye 3 ölümcül kinetik saldırı düzenlemiştir" dedi.

Hegseth, sağ kalan tek kişinin Meksika yetkilileri tarafından koordine edilen bir arama ve kurtarma operasyonu ile kurtarıldığını belirtti.

2 Eylül'den bu yana ABD güçlerinin Karayipler ve Doğu Pasifik'te batırdığı 14 gemide en az 57 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
