ABD, Öğrenci Vizelerini Durdurdu: Sosyal Medya İncelemesi Geliyor

ABD, Öğrenci Vizelerini Durdurdu: Sosyal Medya İncelemesi Geliyor
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ABD hükümeti, yabancı öğrencilerin vize görüşmelerini durdurdu ve sosyal medya hesaplarının incelenmesini zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Bu durum, uluslararası öğrenci sayısının azalmasına yol açabilir.

NEW YORK, 28 Mayıs (Xinhua) -- ABD hükümeti, tüm dünyadaki ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarına yeni öğrenci vizesi görüşmelerini durdurma talimatı gönderdi. Hükümetin ABD'de öğrenim görmek için başvuruda bulunan tüm yabancı öğrencilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesi zorunluluğu getirmeyi planladığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun imzasıyla salı günü gönderilen talimatta, "Sosyal medya tarama ve incelemelerinde gerekli genişletmelere hazırlık amacıyla konsoloslukların, ek bilgilendirme gelinceye kadar yeni öğrenci ya da değişim programı vizesi randevusu vermemeleri gerekmektedir. Söz konusu durdurma derhal geçerli olacaktır. Gerekli bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır" denildi.

Talimatta sosyal medya incelemelerinde hangi konulara dikkat edileceği hakkında bilgi yer almadı.

Daha önce de sosyal medya incelemesi zorunluluğu getiren ABD hükümeti, büyük oranda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protesto gösterilerine katılmış olabilecek öğrencileri hedef alıyordu. Bu yeni hamle ile eski uygulama büyük oranda genişliyor.

Binlerce uluslararası öğrenciyi etkileyebilecek vize başvurularını durdurma kararının, ABD üniversitelerinde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısındaki gerilemeyi daha da artırabileceği bildirildi.

Harvard Üniversitesi gibi seçkin ve liberal olanlar başta olmak üzere üniversiteleri çeşitli kurallarla hedef alan ABD hükümeti, üniversiteleri yerleşkelerinde Antisemitizmin artmasına izin vermekle suçluyor. Hükümetin göçmenlere yönelik operasyonlarında da çok sayıda öğrenci gözaltına alınmış durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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