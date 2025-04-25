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ABD Nükleer Gücüne 2034'e Kadar 946 Milyar Dolar Harcama Planı

ABD Nükleer Gücüne 2034'e Kadar 946 Milyar Dolar Harcama Planı
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ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), 2034 yılına kadar nükleer askeri gücün sürdürülmesi ve modernizasyonu için toplam 946 milyar dolar harcama yapılacağına dair rapor yayımladı. Nükleer harcamaların 2025-2034 döneminde yıllık ortalama 95 milyar dolara mal olacağı öngörülüyor.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülkenin mevcut nükleer askeri gücünü sürdürmek ve modernize etmek için 2034'e kadar 946 milyar dolar harcama yapılacağı tahmininde bulundu.

CBO, ABD savunma ve enerji bakanlıklarının bütçe planlamalarına dayandırılan "ABD Nükleer Kuvvetlerinin Öngörülen Maliyetleri" başlıklı 2 yılda bir yenilenen raporunu yayımladı.

Raporda, söz konusu bütçe planlamalarının hayata geçirilmesi halinde ABD'nin, mevcut nükleer askeri gücünü sürdürmek ve modernize etmek için 2034'e kadar toplam 946 milyar dolar harcama yapacağı öngörüldü.

Nükleer alandaki harcamaların 2025-2034 yıllarında yıllık yaklaşık 95 milyar dolara mal olacağı belirtilen raporda, mevcut nükleer cephaneliğin sürdürülmesi için 2034'e kadar 357 milyar dolar harcanmasının planlandığı kaydedildi.

Raporda, modernizasyon kaleminde, silah sistemleri için 309 milyar dolar, komuta, kontrol, iletişim ve erken uyarı sistemleri için 79 milyar dolar ve laboratuvar ekipmanları için 72 milyar dolar harcama yapılacağı hesaplanırken muhtemel ek maliyetler için de 129 milyar dolar ayrılacağı tahminine yer verildi.

ABD'nin nükleer kuvvetleri arasında nükleer tahrikli balistik füze denizaltıları (SSBN), karada konuşlu kıtalararası balistik füzeler (ICBM), uzun ve kısa menzilli bombardıman uçakları ve nükleer savaş başlıkları yer alıyor.

Çevrim içi istatistik portalı Statista'nın Ocak 2024 verilerine göre, dünyadaki 12 bin 121 nükleer savaş başlığının 5 bin 44'ü ABD'ye ait.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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