ABD, Norveç'e 162,1 Milyon Dolarlık Askeri Ekipman Satışını Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığının, Norveç'e 162,1 milyon dolarlık olası hafif torpido ve buna ilişkin ekipman satışına onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Norveç'e olası askeri ekipman satışına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Norveç'e 162,1 milyon dolarlık olası hafif torpido ve buna ilişkin ekipman satışına onay verdiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada olası satışın Norveç'in tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracağı vurgulandı.