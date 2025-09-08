ABD'nin Zihin Sömürgeciliği ve Küresel Tehlikeleri Raporu Yayımlandı

KUNMİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü, "Zihin Sömürgeciliği: ABD'nin Bilişsel Savaşının Araçları, Kökleri ve Küresel Tehlikeleri" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda ABD'nin yürüttüğü zihinsel sömürgeciliğe ilişkin tarihsel gerçekler, karmaşık operasyonel sistem ve geniş kapsamlı küresel tehlikeler derinlemesine analiz ediliyor.

Pazar günü düzenlenen 2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu sırasında yayımlanan raporda, tüm ülkelere özellikle de Küresel Güney ülkelerine, zihnin zincirlerini kırma, kültürel özgüveni geri kazanma ve çeşitliliğe sahip bir medeniyet haritası oluşturma çağrısı yapılıyor.

Raporda zihnin sömürgeleştirilmesinin, eşitsizliğe dayanan ve eşitsizliği sürdürmeyi amaçlayan bir zihinsel hakimiyet anlamına geldiğine dikkat çekilirken bu durumun temel olarak zorunlu dönüşüm, kötü niyetli manipülasyon, gizli sızma ve uzun vadeli aşınma biçimleriyle kendini belli ettiği ifade ediliyor.

Raporda ABD'nin küresel siyaset, ekonomi ve askeri alanlardaki hegemonyacı hakimiyetinin, ideolojik sömürgeciliğinin "katı ön koşulu" olarak işlev gördüğü, öte yandan dil ve kültür, söylem, kitle iletişim araçları ve akademik araştırmalarda yaratılan elverişli koşulların ise bu sömürgeciliğin "yumuşak temelini" oluşturduğu belirtiliyor.

ABD'nin zihinleri sömürgeleştirme faaliyetlerinin derin bir tatbiki temele ve net bir stratejik plana dayandığına dikkat çekilen raporda bu kapsamda stratejik sistem, örgütsel sistem, değer sistemi, propaganda sistemi, içerik sistemi ve teknolojik sistemden oluşan kapsamlı bir destek sisteminin zamanla geliştirildiğine dikkat çekiliyor.

Yapay zeka gibi yeni teknolojilerin geliştirilip güncellenmesiyle ABD'nin, zihni sömürgeleştirme girişimlerini daha örtülü şekilde yürüttüğünün ve daha geniş kitleleri hedeflediğinin kaydedildiği raporda, barıştan yana olan tüm insanların, tehlikenin daha fazla farkına varması ve tehlikeye karşı daha fazla uyanık olması gerektiği dile getiriliyor.

Raporda siyasi, ekonomik ve kültürel açılardan ABD'nin zihinleri sömürgeleştirmesinin dünya barışı ve kalkınmasına verdiği ciddi zarar ortaya konuluyor.

Raporda ülkelere değer mitlerini yıkma, kendilerini zihin bağımlılığından kurtarma ve bağımsız ve özerk bir kalkınma yoluna girme çağrısı yapılıyor.

Raporda, "Medeniyetler çatışmasının yerini medeniyetlerin entegrasyonu almalıdır. Çatışmalar, karşılıklı anlayış ve etkileşimle çözümlenmelidir" ifadesi yer alıyor.

Politik araştırmalara odaklanan Xinhua Enstitüsü, ulusal ve küresel önemli konularda son yıllarda ileriye dönük, stratejik ve öncül nitelikte araştırmalar yürüterek çok sayıda etkili araştırma sonucu ortaya koydu.

"Küresel Güney'i Güçlendirmek, Küresel Değişimleri Yönlendirmek" temasıyla düzenlenen 2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu, 110 ülke ve bölgeden 260'ın üzerinde medya kuruluşu, düşünce kuruluşu ve devlet kurumunun yanı sıra uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan yaklaşık 500 temsilciyi bir araya getirdi.