ABD'nin Yeni Barış Planı: Ukrayna ve Rusya ile Görüşmeler Başladı

WASHİNGTON, 21 Kasım (Xinhua) -- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, perşembe günü Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD'nin yeni barış planını görüşen ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll'un "son derece iyimser" olduğunu söyledi.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni planı desteklediğini ifade ederek, "Bu hem Rusya hem de Ukrayna için iyi bir plan. Bu planın, iki taraf için de kabul edilebilir olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyoruz" dedi.

Leavitt, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun son bir aydır planın çerçevesini sessizce hazırladıklarını, "hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla eşit şekilde görüşerek, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için iki ülkenin hangi şartları kabul edeceğini anlamaya çalıştıklarını" belirtti.

Zelenskiy'nin ofisinden perşembe günü yapılan açıklamaya atıfta bulunan bazı medya haberlerinde, Zelenskiy'nin önümüzdeki günlerde Trump ile "diplomatik fırsatlar ve barışın sağlanması için gerekli kilit önemdeki noktalar" hakkında görüşeceği bildirilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre 28 maddeden oluşan mevcut plan taslağında Ukrayna'nın önemli toprak tavizleri vermesi, silahlı kuvvetlerinde keskin azaltmalar yapması ve uzun menzilli silahlara erişiminin sınırlandırılmasına yönelik maddeler de yer alıyor. Planın, ateşkesin ardından Avrupa barış gücü birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasını kapsamayabileceği de kaydediliyor.

Bu haberler, müzakere sürecinde saf dışı kalmaktan çekinen ve taslağın bazı açılardan Rusya'nın lehine olduğunu düşünen Avrupalı yetkililerin sert tepkisine yol açtı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas perşembe günü yaptığı açıklamada uygulanabilir herhangi bir barış planının, Ukrayna ve Avrupa'nın desteğini gerektirdiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna görüşmeleri, Trump ve Putin'in ağustos ayında ABD'nin Alaska eyaletindeki görüşmesinden bu yana durma noktasına gelmişti.