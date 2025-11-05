Haberler

ABD'nin Yeni Atina Büyükelçisi Guilfoyle, Yunan Başbakanı ile Görüştü

Güncelleme:
ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ilk kez bir araya geldi. Görüşmede, 6-7 Aralık'ta Atina'da düzenlenecek Enerji İşbirliği Konferansı'nın önemi vurgulandı.

ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ilk görüşmesini yaptı.

Miçotakis, dün Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'a güven mektubunu sunarak göreve başlayan Guilfoyle'yi Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

Büyükelçi Guilfoyle, Başbakan Miçotakis'e, bu haftanın, kendisinin göreve başlamasının yanı sıra birçok ülkeden bakanlar düzeyinde temsilci ile enerji sektörü temsilcilerinin katılımıyla 6-7 Aralık'ta Atina'da düzenlenecek Transatlantik Enerji İşbirliği İçin Ortaklık Konferansı nedeniyle önem taşıdığını ifade etti.

Miçotakis de özellikle sıvılaştırılmış doğal gazın bölgede önemli olduğunu belirterek, iki ülkenin yatırım ve teknoloji gibi birçok konuda işbirliği yapabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
500
