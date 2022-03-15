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ABD'nin Yemen Maslahatgüzarı, ülkede gıda fiyatlarının düzenli şekilde yükseldiğini söyledi

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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ABD'nin Yemen Maslahatgüzarı, ülkede gıda fiyatlarının düzenli şekilde yükseldiğini söyledi

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cathy Westley, ülkede buğday ve gıda maddelerinin fiyatlarının, Ukrayna krizi sebebiyle düzenli olarak yükselişte olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cathy Westley, ülkede buğday ve gıda maddelerinin fiyatlarının, Ukrayna krizi sebebiyle düzenli olarak yükselişte olduğuna dikkati çekti.

Westley, ABD'nin Yemen Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin yalnızca Avrupa'nın sorunu olmadığını belirtti.

Bu zorlukların karşısında Yemenlilerin ümitlerini kaybetmediklerine dikkati çeken Westley, Yemenlilerin, BM temsilcisiyle kapsamlı barış hedefli yeni bir çerçeve oluşturmak için düzenli istişarelere başladığını aktardı.

Cathy Westley, ülkede buğday ve gıda maddelerinin fiyatlarının, Ukrayna krizi sebebiyle düzenli olarak yükselişte olduğuna işaret etti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da 11 Mart'ta, Yemen'de acil önlem alınmazsa milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

UNICEF'in açıklamasında, "Yemen'deki çocuklar, gıda eksikliğinden değil ailelerinin yiyecek alacak parası olmadığı için açlıktan kıvranıyor. Acil bir şekilde harekete geçilmezse milyonlar açlığa sürüklenebilir." ifadelerine yer verilmişti.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Buğday, Yemen, Güncel, Haberler

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