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ABD'nin Yemen'in Başkenti Sana'ya Hava Saldırıları

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ABD ordusunun, Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası mahallede yoğun dumanlar yükseldi. Saldırılar, 26 Mart 2025 tarihinde akşam saatlerinde gerçekleşti.

SANA, 27 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik düzenlediği yeni hava saldırılarının ardından bir mahalleden yükselen dumanlar, 26 Mart 2025.

Husilere ait El-Mesira televizyonu ve bölge sakinlerinin bildirdiğine göre, ABD ordusu çarşamba günü akşam saatlerinde Husilerin kontrolünde olan Yemen'in başkenti Sana'ya çok sayıda hava saldırısı düzenledi. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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