ABD'nin Yemen'in Başkenti Sana'ya Hava Saldırıları

SANA, 27 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik düzenlediği yeni hava saldırılarının ardından bir mahalleden yükselen dumanlar, 26 Mart 2025.

Husilere ait El-Mesira televizyonu ve bölge sakinlerinin bildirdiğine göre, ABD ordusu çarşamba günü akşam saatlerinde Husilerin kontrolünde olan Yemen'in başkenti Sana'ya çok sayıda hava saldırısı düzenledi. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)