ABD'nin Yemen'in Başkenti Sana'ya Hava Saldırıları
ABD ordusunun, Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası mahallede yoğun dumanlar yükseldi. Saldırılar, 26 Mart 2025 tarihinde akşam saatlerinde gerçekleşti.
SANA, 27 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik düzenlediği yeni hava saldırılarının ardından bir mahalleden yükselen dumanlar, 26 Mart 2025.
Husilere ait El-Mesira televizyonu ve bölge sakinlerinin bildirdiğine göre, ABD ordusu çarşamba günü akşam saatlerinde Husilerin kontrolünde olan Yemen'in başkenti Sana'ya çok sayıda hava saldırısı düzenledi. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel