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ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları Devam Ediyor

ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları Devam Ediyor
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ABD, Yemen'in başkenti Sana ve Sada kentlerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda can kaybı veya yaralı sayısına dair bilgi verilmedi ancak Husiler, 15 Mart'tan bu yana yüzlerce sivilin öldüğünü iddia ediyor.

ABD'nin, Yemen'in başkenti Sana ile Sada kentlerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçakları, Sana'nın Beni Matar ilçesini hedef aldı. ABD ayrıca Sada kentinin Mecz ilçesine 4 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar sonrası can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, ABD savaş uçaklarının 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
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