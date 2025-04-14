ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları: 6 Ölü, 13 Yaralı

SANA, 14 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'nın batısındaki dış mahallelere düzenlediği son hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken 13 kişi de yaralandı.

Yemen'deki Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan yeni açıklamaya göre saldırılarda Bani Matar bölgesindeki seramik fabrikası hedef alındı. Bölge sakinleri ve sağlık yetkilileri, hava saldırıları öncesi ve sonrasında savaş uçaklarının çıkardığı seslerin Sana'nın her yerinden duyulduğunu belirtti.

Husilere ait El-Mesira televizyonuna göre ABD savaş uçakları, kuzeydeki Marib ve El-Cevf vilayetlerine iki ayrı saldırı daha düzenledi. Son hava saldırılarıyla ABD'nin Yemen'in kuzeyine gün boyu düzenlediği toplam hava saldırısı sayısının 25'e ulaştığı ifade edildi.

Husiler daha önce yaptıkları açıklamada İsrail'in orta kesimindeki Sdot Micha askeri üssü ve Ben Gurion Havalimanı'nın yanı sıra İsrail'in güneyindeki Aşkelon bölgesinde "hayati öneme sahip bir hedef" de dahil olmak üzere İsrail'e yönelik üç hava saldırısının sorumluluğunu üstlenmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamadaysa Yemen'den fırlatılan bir füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce hava savunma sistemleri tarafından "engellenmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu" duyurdu.