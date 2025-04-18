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ABD'nin Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı: 58 Ölü

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'na hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda 58 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi yaralandı. Husiler, ABD'nin eylemlerine karşı misilleme tehdidinde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre ABD savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldı.

Saldırıda aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 58 kişi öldü, 126 kişi yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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