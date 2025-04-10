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ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırısında Tarihi Gışla Kalesi Zarar Gördü

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Yemen'in tarihi Gışla Kalesi, ABD'nin hava saldırıları sonucunda ciddi hasar aldı. Husilere bağlı Kültür Bakanlığı, bu saldırıları kınayarak Yemen'in kültürel mirasına yapılan saldırıları eleştirdi.

ABD'nin hava saldırılarında Yemen'in başkenti Sana'daki tarihi Gışla Kalesi'nde "ciddi hasar" oluştuğu bildirildi.

Husilere bağlı Kültür Bakanlığı, ABD'nin hava saldırıları sonucu tarihi Gışla Kalesi'nde oluşan hasara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cebel Nukum bölgesindeki Gışla Kalesi'ne yönelik "vahşi ABD saldırısının şiddetle kınandığı" belirtildi.

ABD'nin Yemen'in tarihine ve mirasına yönelik açıkça bir saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, " Yemen'in kültürel derinliğini yansıtan tarihi sembollerden birisi olan Gışla Kalesi'ne yapılan saldırı, Yemen kimliği ve medeniyetini hedef alan ihlaller arasına eklenen büyük bir suçtur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yemen'in tarihi ve mimari açıdan en önemli yapılarından birisi olarak kabul edilen Gışla Kalesi'nin, ABD saldırılarıyla "önemli ölçüde zarar gördüğü" kaydedildi.

Yemen'e hava saldırıları

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e yönelik saldırıları sonucu 107 sivilin yaşamını yitirdiğini, 223 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA / Hüsameddin Salih - Güncel
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